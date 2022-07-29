В Тюменской области до сентября продлили "антиковидные" ограничения

Решение о продлении ограничений, действующих в Тюменской области для предупреждения распространения COVID-19, принято сегодня на очередном заседании регионального оперативного штаба, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

Они продлеваются до 1 сентября 2022 года.

Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности".

За период с 18 июля по 24 июля в регионе зарегистрировано 417 случаев COVID-19, что на 39% выше уровня предыдущей недели, сообщила руководитель областного Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. Недельный показатель заболеваемости - 57 на 100 тысяч населения, это на 75% выше, чем в среднем за последние четыре недели. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.

В 88 процентах случаев заболевание протекает в легкой форме. Тяжелых форм за последние четыре недели COVID-19 в Тюменской области не зарегистрировано.

"Новые антиковидные ограничения пока не вводятся. Мы внимательно наблюдаем за ситуацией и выполняем все рекомендации Роспотребнадзора", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона поручил увеличить темпы тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию и обеспечить своевременную ревакцинацию.