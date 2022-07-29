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почта России, Почтальон (2017) | Фото: orensmi.ru

"Почта России" прокомментировала ситуацию с увольнением работников в Пыть-Яхе, отказавшихся торговать гречкой

"Почта России" официально подтвердила увольнение трех сотрудников почты в Пыть-Яхе в пятом микрорайоне города, которые ранее сообщили, что уволились из-за требования руководства ходить по домам и продавать тушенку и гречку, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным компании, последний рабочий день у уволенных почтальонов сегодня. Сейчас ведется подбор сотрудников в это почтовое отделение.

"Доставка товаров на дом — важная часть социальной миссии почты. Эта обязанность есть в должностной инструкции почтальонов с 2011 года. Такая услуга особенно востребована пенсионерами и маломобильными людьми, которым трудно самим ходить по магазинам. Когда почтальоны устраивались на работу, они под подпись знакомились с должностными обязанностями", - говорится в сообщении.

Также "Почта России" сообщает, что жители Пыть-Яха часто жаловались на некачественную доставку корреспонденции именно в этом почтовом отделении.

"Руководство почтамта беседовало с сотрудниками для устранения причин обращений, проводило инструктажи, но, к сожалению, почтальоны продолжали некорректно выполнять свои должностные обязанности. На период подбора персонала корреспонденцию и выплаты будут доставлять другие сотрудники отделения. Надеемся, что в ближайшее время ситуация с доставкой почты нормализуется".

Теги: Почта России, почтальон, Пыть- Ях, гречка, тушенка



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Ранее 28.07.2022 08:59 Мск В ХМАО почтальоны уволились из-за требований продавать тушенку и гречку


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