"Почта России" прокомментировала ситуацию с увольнением работников в Пыть-Яхе, отказавшихся торговать гречкой

"Почта России" официально подтвердила увольнение трех сотрудников почты в Пыть-Яхе в пятом микрорайоне города, которые ранее сообщили, что уволились из-за требования руководства ходить по домам и продавать тушенку и гречку, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным компании, последний рабочий день у уволенных почтальонов сегодня. Сейчас ведется подбор сотрудников в это почтовое отделение.

"Доставка товаров на дом — важная часть социальной миссии почты. Эта обязанность есть в должностной инструкции почтальонов с 2011 года. Такая услуга особенно востребована пенсионерами и маломобильными людьми, которым трудно самим ходить по магазинам. Когда почтальоны устраивались на работу, они под подпись знакомились с должностными обязанностями", - говорится в сообщении.

Также "Почта России" сообщает, что жители Пыть-Яха часто жаловались на некачественную доставку корреспонденции именно в этом почтовом отделении.

"Руководство почтамта беседовало с сотрудниками для устранения причин обращений, проводило инструктажи, но, к сожалению, почтальоны продолжали некорректно выполнять свои должностные обязанности. На период подбора персонала корреспонденцию и выплаты будут доставлять другие сотрудники отделения. Надеемся, что в ближайшее время ситуация с доставкой почты нормализуется".