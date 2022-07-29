29 Июля 2022
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Экономика В России
Автоваз (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Автоваз&quot;

Ряд подразделений "АвтоВАЗа" осенью будут работать шесть дней в неделю

Подразделения "АвтоВАЗа", выпускающие Lada Granta и Lada Niva, с 15 августа вернутся к пятидневной рабочей неделе, а с 29 августа и до 27 ноября будут работать по шесть дней, передают "Ведомости" со ссылкой на профсоюзную организацию компании.

Работники, занятые на сборке Granta, две недели в конце августа будут работать в две смены, на конвейере Niva будут работать в одну смену.

Ранее сообщалось, что с июня по сентябрь "АвтоВАЗ" будет работать по четыре дня в неделю. В июне руководство компании не исключало, что четырехдневка будет продлена до начала ноября – из-за падения спроса на рынке и проблемами с поставкой деталей.

Но уже в июле стало известно о планах по возобновлению сборки ряда популярных моделей, правда, в импортозамещенной комплектации.

Теги: автоваз, рабочая неделя, конвейер



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