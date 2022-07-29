"Я человек не бедный, готовый инвестировать в Петербург десятки миллиардов прямо здесь и сейчас" — Пригожин

Российский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, как власть Санкт-Петербурга препятствует развитию собственного города.

На протяжении последних 30-ти лет Пригожин реализовал десятки инвестиционных проектов в Петербурге. Многие из них напрямую связаны с улучшением городской инфраструктуры. Одним из последних таких проектов стала реставрация дома Трезини на Васильевском острове.

Однако с приходом к власти губернатора Александра Беглова развивать город на Неве стало значительно сложнее. По словам бизнесмена, он и многие предприниматели готовы инвестировать свои средства на изменение Северной столицы к лучшему, но администрация Смольного мешает им это делать

«Я человек не бедный, готовый инвестировать в Петербург десятки миллиардов прямо здесь и сейчас, и имевший намерения инвестировать сумму, которую недавно посчитал ради интереса, 279,4 млрд в течение восьми лет», — сообщил бизнесмен.

Он также отметил, что настоящая причина кроется не только в бездействии чиновников, но и в их желании денег, которые они распределяют через сеть своих подконтрольных компаний.

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