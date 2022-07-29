Присяжные по делу Бережного, нарушившие тайну совещательной комнаты, будут наказаны

Присяжные заседатели по уголовному делу в отношении Виталия Бережного, допустившие утечку информации, будут установлены и наказаны. Об этом со ссылкой на зампрокурора Тюменской области Руфата Биктимерова сообщает "РБК-Тюмень".

Во время пресс-конференции он рассказал журналистам, что была нарушена тайна совещательной комнаты, из-за чего обвинение ходатайствовало о роспуске коллегии.

"После того, как судья ушла в совещательную комнату, в определенных телеграм-каналах и в ряде СМИ появились публикации о том, что вынесен оправдательный вердикт. Кто из присяжных распространил эти сведения и насколько они соответствуют действительности, мы сказать не можем, но мы воспользовались своим правом и подали ходатайство. Дальше мы будем разбираться вместе с правоохранительными органами, была ли утечка со стороны присяжных. Виновные будут установлены и понесут ответственность", — цитирует издание Биктимерова.



По его словам, кроме присяжных, никто не мог довести содержание вердикта до общественности. О том, каким был вердикт — оправдательным или обвинительным, — официально не сообщается.

Как сообщало Накануне.RU, решение по делу Бережного должны были вынести 25 июля, однако суд все время переносили на следующий день. 27 июля в telegram-канале "Тюменская Z уМоора" появилась информация, что якобы присяжные вынесли оправдательный вердикт.

В суде эти сведения опровергли, заявив, что "судья Наталья Жукова находится в совещательной комнате для ознакомления с вердиктом присяжных заседателей. Следующее судебное заседание запланировано на 28 июля 2022 года. Вердикт присяжных заседателей в судебном заседании не оглашался".

А на следующий день областной суд распустил коллегию присяжных заседателей, заявив, что "удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, в котором он приводит доказательства нарушения присяжными тайны совещательной комнаты. Об этом свидетельствуют факты распространения в СМИ, социальных сетях и мессенджерах информации о якобы состоявшемся вердикте присяжных, хотя в судебном заседании он оглашен не был. Согласно п.5 ч.2 ст. 333 и ч.4 ст.341 УПК РФ вердикт коллегии признан несостоявшимся. Теперь рассмотрение уголовного дела начинается с самого начала".

Адвокат Бережного намерена обжаловать это решение.