В Челябинске открыли первую в России клинику для бездомных

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил первую в России благотворительную больницу для бездомных людей "Другая медицина" и пообщался с врачами и волонтерами, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект "Другая медицина" – это успешный пример взаимодействия власти и общественной инициативы. Помещение для медицинской организации было выделено администрацией Челябинска на безвозмездной основе, ремонт помогали делать неравнодушные жители, а благодаря президентским и губернаторским грантам в клинике организовано оказание паллиативной помощи и стоматологический кабинет.

"Евгений развил эту инициативу в стационарный объект, куда можно прийти и получить профессиональную помощь. Это уникальный опыт для всей нашей страны. Учреждение получило лицензию на оказание медицинской помощи. Это уже не профилактическая, это полноценная врачебная помощь. Но в целом на меня произвело впечатление не ремонт, не оборудование. Это все здорово, без этого нельзя. На меня произвело впечатление отношение людей, врачей, которые приходят сюда в свое свободное время и оказывают помощь людям. Это такая востребованная история, которая показывает, на мой взгляд, зрелость территорий, что мы сильные, что мы любим друг друга, что мы можем оказывать помощь. И мы будем оказывать помощь таким проектам", - отметил губернатор Алексей Текслер.

По словам Евгения Косовских, идея помогать бездомным у него появилась в 2017 году, примером для него была работа доктора Лизы. Летом этого же года он начал выезжать к бездомным людям без определенного места жительства и оказывать им медицинскую помощь. Для этого он приобрел белую Ладу Гранту, которую стали называть "передвижной госпиталь". С приходом холодов приходилось брать в аренду УАЗик. К этому времени к проекту стали подключаться волонтеры. В 2019 году им выделили помещение под клинику, которое помогли отремонтировать неравнодушные жители. Сейчас это полноценная клиника с профильными медицинскими сотрудниками.

"Мы получили лицензию на десять видов услуг, туда входит даже процедурный кабинет, врач стоматолог общей практики, терапевт, паллиативную помощь мы взяли. К нам не только бездомные приходят, но и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – потеряли документы и не могут получить талон, но им срочная помощь. Они к нам идут, и мы не отказываем", - рассказал он.

В клинике на постоянной основе работают шесть сотрудников административного и медицинского профиля. Привлеченные специалисты приходят в "Другую медицину" после основной работы и трудятся бесплатно. Сюда приходят студенты-медики. Здесь они, по словам Евгения, получают не только хорошую практику, но и "прививку добра".

"Если научился перевязывать под трубой, тебе в больнице будет проще это делать. Они смотрят как я с бездомными общаюсь, они это берут и потом, когда они будут работать в больнице, уже в каких-то сложных моментах они будут вести себя тактично", - считает он.

Клиника всегда открыта для новых волонтеров, но сейчас она остро нуждается в эндокринологе.

Клиника получила два президентских гранта на паллиативную помощь и социальную помощь для бездомных людей, а также два гранта губернатора на доступную стоматологию и выездную медицинскую помощь. Также клиника отмечена международной премией #МыВместе. На полученные средства в размере 1,5 млн рублей удалось закупить оборудование для лицензии.

По словам Евгения Косовских, потребность в медицинской помощи среди бездомных очень большая. Поэтому у клиники всегда есть клиенты. Сами пациенты очень благодарны за оказанную помощь.

"Хочу сказать большое спасибо Евгению, что он организовал эту больницу. Год назад он здесь был день и ночь, ходил с кисточкой красил, ремонтировал и одновременно обслуживал пациентов. Врачи очень квалифицированные. Девочки заботливые, говорят, что вылечат меня и женят. Волонтеры приходят помогают", - рассказал один из пациентов.

После осмотра клиники Алексей Текслер пообщался с сотрудниками и волонтерами клиники.

"Контингент людей, с которыми вы работаете он очень непростой. Здесь не только нужно оказывать помощь медицинскую, но и психологическую. Людей нужно ориентировать на социализацию, возвращение к нормальной жизни. Это ваш душевный порыв – прийти сюда и оказать помощь людям, спасибо вам за это. Я никогда не сомневался, что у нас замечательные врачи", - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что "Другая медицина" это уникальный проект, который необходимо распространять и на другие региона, а также объявил о старте приема заявок на II конкурс грантов губернатора Челябинской области для НКО.

"То, что у нас такой проект реализовывается, говорит о том, что южноуральцы особенные люди. Я очень рад, что у нас создана целая инфраструктура оказания финансовой помощи: и губернаторские гранты, и президентские гранты, и помощь людей и компаний, которые просто оказывают помощь и поддержку. Мы всем миром реализуем этот проект. Я уверен, что этот проект будет дальше развиваться, и мы будем продолжать финансировать эти проекты, в том числе через гранты. Сегодня мы объявили о сборе новых заявок на гранты губернатора. Мы продолжаем работу, которая позволяет такого рода проекты финансировать", - отметил он.

Подавать заявку можно будет до 6 сентября 2022 года. В 2022 году общая сумма поддержки составит 245 млн рублей, из них 210 млн получат НКО, и 35 млн – лучшие проекты жителей региона. На конкурс принимаются заявки по следующим направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества; выполнение функций ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.