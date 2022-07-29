В столице Урала стартует Международный шахматный фестиваль Kontur Open

С 1 по 12 августа в Екатеринбурге будет проходить Международный фестиваль по шахматам Kontur Open. Принять участие в нем могут как профессионалы, так и любители интеллектуального спорта. Местом встреч выбрана площадка Дворца игровых видов спорта (улица Олимпийская набережная, 3).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, почетным гостем фестиваля станет председатель попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области, депутат Государственной думы РФ и многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Запланированы турнир выходного дня по блицу, а также этапы Кубка среди мужчин и детей до 15 лет.

С 2 по 6 августа спортивные судьи смогут поднять свою квалификацию на всероссийском судейском семинаре. Там участники пройдут переаттестацию, после чего могут записаться в кандидаты на категорию "Спортивный судья всероссийской категории". Гости уральской столицы также смогут познакомиться с городом: 6 августа запланирована экскурсия по Екатеринбургу.

Напомним, Международный фестиваль проходит с 2017 года. Это самое масштабное шахматное событие Уральского региона, которое собирает профессиональных спортсменов и любителей из разных стран. В этом году на фестиваль приедет порядка тысячи участников.

Ранее шахматный VIP-турнир фестиваля "Сильные фигуры", который должен был пройти в Екатеринбурге 18 марта, перенесли на неопределенный срок. На нем должен был присутствовать президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, которого потребовали уволить с поста главы фонда "Сколково" после критики спецоперации на Украине.