29 Июля 2022
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Политика За рубежом
Флаг Швейцарии (2022) | Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН

Банк в Женеве заблокировал личный счет постоянного представителя России при ООН Геннадия Гатилова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство.

Так отметили, что банковский счет Гатилова был заблокирован "в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии".

В дипмиссии рассказали, что ряд швейцарских банков и автостраховых компаний отказались от контрактов с постпредством. "Причина — потому что мы из России", — уточнили в постпредстве.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин составил топ недружественных государств по количеству санкций против России. В тройку лидеров вошла Швейцария.

Теги: гатилов, личный счет, швейцария



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