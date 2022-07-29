Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН

Банк в Женеве заблокировал личный счет постоянного представителя России при ООН Геннадия Гатилова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство.

Так отметили, что банковский счет Гатилова был заблокирован "в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии".

В дипмиссии рассказали, что ряд швейцарских банков и автостраховых компаний отказались от контрактов с постпредством. "Причина — потому что мы из России", — уточнили в постпредстве.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин составил топ недружественных государств по количеству санкций против России. В тройку лидеров вошла Швейцария.