Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН
Банк в Женеве заблокировал личный счет постоянного представителя России при ООН Геннадия Гатилова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство.
Так отметили, что банковский счет Гатилова был заблокирован "в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии".
В дипмиссии рассказали, что ряд швейцарских банков и автостраховых компаний отказались от контрактов с постпредством. "Причина — потому что мы из России", — уточнили в постпредстве.
Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин составил топ недружественных государств по количеству санкций против России. В тройку лидеров вошла Швейцария.