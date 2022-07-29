Инфляция в еврозоне дотигла рекордного уровня

Инфляция в еврозоне поднялась до очередного рекордно высокого уровня - 8,9% в годовом выражении, сообщает Bloomberg. Это стало еще одним аргументом в пользу того, чтобы Европейский центральный банк пошел на первое с 2011 года повышение процентной ставки.

В прошлом месяце инфляция была 8,6%, и экономисты ожидали небольшого роста до 8,7%, но резкий рост цен на энергоносители и продукты питания превзошел ожидания. При этом показатель базовой инфляции, который исключает энергоносители и продукты питания, также достиг рекордного уровня 4%. В июне было 3,7%.

Энергетика будет иметь самый высокий годовой уровень инфляции - около 40%. Продукты питания, алкоголь и табак подорожают примерно на 10%.

Член Совета управляющих ЕЦБ Мартиньш Казакс призвал к значительному повышению ключевой ставки. В странах Прибалтики инфляция превышает 20%. В Италии и Испании зафиксированы новые рекорды инфляции.

"Возможное прекращение поставок энергоресурсов из России грозит еще большими неприятностями", - говорится в другом материале агентства.

На прошлой неделе Бундесбанк заявил, что инфляция останется высокой в ближайшие месяцы. В предыдущие годы инфляция в ЕС была на уровне 1-2%.

JPMorgan и Goldman Sachs прогнозируют рецессию, причем уже со второго квартала. В США рецессия уже началась, хотя власти не признают ее. Там тоже рекордная за 40 лет инфляция.