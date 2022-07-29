В Челябинской области из-за разгерметизации загорелся газопровод

В Челябинской области произошло возгорание из-за разгерметизации газопровода. Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях, опубликовавшие видеозапись.

Возгорание произошло недалеко от поселка Цвиллинга в Чесменском районе. Как сообщили в пресс-центре регионального ГУ МЧС, произошла разгерметизация подземного газопровода высокого давления d-1000 мм с последующим факельным горением.

Газопровод опахан, угрозы населенному пункту нет. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают четыре единицы техники, задействованы сотрудники МЧС и областной противопожарной службы.