29 Июля 2022
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Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

Житель Тюмени избил школьников и заставил их встать на колени

Житель Тюмени избил школьников и заставил их встать на колени за то, что они якобы оскорбили его сына.

Telegram-канал Mash опубликовал видеозапись, на которой мужчина, обругал школьников матом и несколько раз отвесив им оплеухи, заставил встать на колени.

"Мужчина разгневался, увидев своё чадо со слезами на глазах. Спросил: что произошло? Тот ответил мол, ребята постарше обозвали", - говорится в сообщении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области в связи с появившейся информацией организована доследственная проверка.

"В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сообщении СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Теги: дети, мужчина, отец, доследственная проверка



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