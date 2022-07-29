29 Июля 2022
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Экономика В России За рубежом
Владимир Путин офис Яндекса (2017) | Фото: пресс-служба президента РФ

The Bell: "Яндекс" может пойти на разделение активов

"Яндекс" может пойти на раздел активов с сооснователем компании Аркадием Воложем. Если это произойдет, Волож сможет развивать часть бизнесов компании за рубежом, пишет The Bell со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, под управление Воложа могут перейти проекты по развитию беспилотников, "облака" и образовательного сервиса "Яндекс.Практикум". Не исключено, что в этом списке появятся "Карты" и "Навигатор", при этом и в России они продолжат работать.

Если разделение активов произойдет, то у "Яндекса" в России могут появиться новые акционеры. Не исключено, что это будут структуры Романа Абрамовича, Владимира Потанина или других российских бизнесменов.

Издание также сообщает, что в роли посредника при согласовании таких радикальных изменений в компании с российскими властями, возможно, выступает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Теги: яндекс, аркадий волож, активы



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