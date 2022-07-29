В России в 2,2 раза выросло количество денег, выданных по семейной ипотеке

За первые шесть месяцев 2022 г. по семейной ипотеке выдано денег на 220% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал президенту Владимиру Путину.

"По семейной ипотеке мы на 220% больше выдали денег, чем в первом полугодии 2021 г., а в количественном выражении по кредитам – на 133%. За июль набирает уверенный темп. Будем корректировать, по ходу действия будем докладывать, если будут нужны какие-то изменения, но пока работа идёт", - цитирует Хуснуллина пресс-служба Кремля.

Вице-премьер поблагодарил президента за озвученное на ПМЭФ предложение установить ставку по льготной ипотеке в 7%.

"Сейчас возможность всё-таки льготной ипотеки начинает рынок раскручивать. Да, мы пока не набрали нужного темпа, но могу сказать, что мы уверенно по семейной ипотеке движемся", - сказал Хуснуллин.