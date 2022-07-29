Дым от пожаров в Югре достиг Ямала

В Шурышкарском районе наблюдается задымление. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района, задымление вызвано лесными пожарами в соседнем Ханты-Мансийском округе.



По информации служб ГО и ЧС, на территории района природных пожаров не зафиксировано.

На Ямале продолжает действовать особый противопожарный режим. По-прежнему запрещено разводить костры и пользоваться открытым огнем: в лесах и на прилегающих территориях, на приусадебных участках.

Напомним, в Югре действует 23 лесных пожара на общей площади 3 766 га, в том числе локализовано девять лесных пожара на площади 3 028 га. Власти Югры ввели в регионе с 22 июля режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за пожаров.

Изначально сообщалось, что причиной лесных пожаров стали грозы.