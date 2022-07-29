Дым от пожаров в Югре достиг Ямала

29 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
лесные пожары в Тюменской области (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Дым от пожаров в Югре достиг Ямала

В Шурышкарском районе наблюдается задымление. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района, задымление вызвано лесными пожарами в соседнем Ханты-Мансийском округе.

По информации служб ГО и ЧС, на территории района природных пожаров не зафиксировано.

На Ямале продолжает действовать особый противопожарный режим. По-прежнему запрещено разводить костры и пользоваться открытым огнем: в лесах и на прилегающих территориях, на приусадебных участках.

Напомним, в Югре действует 23 лесных пожара на общей площади 3 766 га, в том числе локализовано девять лесных пожара на площади 3 028 га. Власти Югры ввели в регионе с 22 июля режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за пожаров.

Изначально сообщалось, что причиной лесных пожаров стали грозы.

Теги: дым, пожары, Ямал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.07.2022 09:59 Мск Власти Югры: пожары не угрожают населенным пунктам
Ранее 28.07.2022 11:10 Мск Площадь лесных пожаров в Югре выросла до четырех тысяч гектаров
Ранее 27.07.2022 13:16 Мск В Югре площадь лесных пожаров наконец-то снизилась
Ранее 26.07.2022 13:20 Мск В Югре площадь лесных пожаров выросла до 3662 га


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети