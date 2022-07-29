29 Июля 2022
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Политика ДНР и ЛНР
Денис Пушилин (2017) | Фото: dnrespublika.info

Глава ДНР выразил готовность посетить Северную Корею

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил готовность посетить КНДР и встретиться с главой государства Ким Чен Ыном, сообщает представительство ДНР в РФ в Telegram-канале.

Ранее сегодня посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и представитель Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева обсудили на встрече развитие двусторонних отношений.

Напомним, в середине июля Северная Корея признала суверенитет ЛНР и ДНР. На этом фоне Украина разорвала с КНДР дипломатические отношения.

Теги: днр, пушилин, кндр



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