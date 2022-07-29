Глава ДНР выразил готовность посетить Северную Корею

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил готовность посетить КНДР и встретиться с главой государства Ким Чен Ыном, сообщает представительство ДНР в РФ в Telegram-канале.

Ранее сегодня посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и представитель Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева обсудили на встрече развитие двусторонних отношений.

Напомним, в середине июля Северная Корея признала суверенитет ЛНР и ДНР. На этом фоне Украина разорвала с КНДР дипломатические отношения.