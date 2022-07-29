Ущерб от лесных пожаров на Урале составил почти 1,5 млрд рублей

Предварительный ущерб от лесных пожаров на Урале в этом году составил 1 млрд 400 млн 558 тысяч рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте лесного хозяйства по УрФО.

По данным ведомства, в эту сумму входят две составляющие: затраты на тушение – 741 млн 622 тысячи рублей и непосредственно ущерб, нанесенный природе (потери древесины, погибшие молодняки) – 658 млн 936 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года затраты на тушение и общий ущерб снизились в четырех из шести уральских регионов – Свердловская, Челябинская, Тюменская область и ЯНАО. А потери древесины на корню снизились во всех субъектах округа, кроме Ямала.

Как уточнили в департаменте, в 2021 году на 30 июля ущерб от лесных пожаров составил 1 млрд 636 млн 354 тысячи рублей. При этом затраты на тушение были значительно меньше – 448 млн 182 тысячи рублей, а вред, нанесенный лесам, ощутимо выше – 1 млрд 188 млн 172 тысячи рублей.

Напомним, что сейчас в Свердловской области потушены все лесные пожары.