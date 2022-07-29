Учитель тверка из Екатеринбурга, арестованная на трое суток, подает апелляцию

Преподаватель танцев из Екатеринбурга Яна Кэт. собирается подать апелляцию на решение Верх-Исетского областного суда. Напомним, что после исполнения тверка на улице Вайнера и перед зданием Ельцин-центра, девушку арестовали на трое суток.

О своем намерении обжаловать решение по административному протоколу, танцовщица написала в социальных сетях.

"Ловцам покемонов, страждущим с риском для собственной жизни получить острые ощущения, катаясь между вагонами метро, позади трамваев, забираться на купола храмов, показывать свои интимные принадлежности на фоне религиозных объектов, и прочим танцорам рекомендую в Свердловской области впредь подобными шоу не заниматься. Анархии в нашем регионе не было, нет и не будет", - ранее заявлял начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После за девушку вступилась Ксения Собчак.

Прежде Яна Кэт часто снимала видео с откровенными танцами в общественных местах и на днях снова решила заняться подобными "перфомансами".