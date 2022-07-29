В Тюменской области на службу отправилась вторая группа добровольцев из формируемых военных подразделений

В Тюменской области на службу отправилась вторая группа добровольцев из формируемых военных подразделений: инженерно-саперного батальона "Тобол" и стрелковой роты снайперов "Тайга", сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

В составе подразделения "Тайга" на службу отправилась девушка-медсестра.

"Я медсестра по образованию. Я не могла поступить иначе. Я знаю, что я нужна нашим парням, должна им помочь. Возможность служить в Тюменском батальоне - большая честь для меня. Родители поддержали, у них тоже чувство гордости. Но не без слез, конечно. Сказали, ты молодец, все будет хорошо, мы тебя ждем дома" - поделилась медсестра, которая в составе добровольческого подразделения направлена на службу в Вооруженные силы РФ.

Кроме того, власти приняли решение о расширении списка получателей единовременной выплаты в размере 100 000 рублей для поступающих на службу в добровольческие подразделения "Тобол", "Тайга" и "Сибирь".

Выплаты при поступлении на военную службу по контракту в формируемые в Тюменской области добровольческие подразделения "Тобол", "Тайга" и "Сибирь" теперь смогут получить не только жители Тюменской области.

Сейчас эта мера поддержки будет распространяться на всех граждан, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах Тюменской области. Такое решение принято в связи с обращениями граждан.