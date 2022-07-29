В Тюменской области на службу отправилась вторая группа добровольцев из формируемых военных подразделений

29 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Тюменская область Уральский ФО
Z, СВО, спецоперация, военный (2022) | Фото: Минобороны РФ

В Тюменской области на службу отправилась вторая группа добровольцев из формируемых военных подразделений

В Тюменской области на службу отправилась вторая группа добровольцев из формируемых военных подразделений: инженерно-саперного батальона "Тобол" и стрелковой роты снайперов "Тайга", сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

В составе подразделения "Тайга" на службу отправилась девушка-медсестра.

"Я медсестра по образованию. Я не могла поступить иначе. Я знаю, что я нужна нашим парням, должна им помочь. Возможность служить в Тюменском батальоне - большая честь для меня. Родители поддержали, у них тоже чувство гордости. Но не без слез, конечно. Сказали, ты молодец, все будет хорошо, мы тебя ждем дома" - поделилась медсестра, которая в составе добровольческого подразделения направлена на службу в Вооруженные силы РФ.

Кроме того, власти приняли решение о расширении списка получателей единовременной выплаты в размере 100 000 рублей для поступающих на службу в добровольческие подразделения "Тобол", "Тайга" и "Сибирь".

Выплаты при поступлении на военную службу по контракту в формируемые в Тюменской области добровольческие подразделения "Тобол", "Тайга" и "Сибирь" теперь смогут получить не только жители Тюменской области.

Сейчас эта мера поддержки будет распространяться на всех граждан, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах Тюменской области. Такое решение принято в связи с обращениями граждан.

Теги: Тобол, Тайга, Сибирь, добровольцы, выплаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети