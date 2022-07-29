На разрушенной мариупольской "Азовстали" сохранят часть рабочих мест - Хуснуллин

Российские власти намерены полностью восстановить разрушенный во время СВО Мариуполь за три года. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что уже имеется 100-страничный мастер-план по восстановлению города. Он учитывает строительство жилья, ремонт, восстановление объектов социальной инфраструктуры.

"Могу сказать, что мы в этом году 90 объектов социальной инфраструктуры: садики, школы, больницы, – мы всё восстановим. Мы расписали прирост по годам до 2035-го", - сообщил Хуснуллин. Также в план будет включено восстановление аэропорта. Город получит новую транспортную инфраструктуру.

"Мы отработали совершенно новые стандарты улиц с парковочным пространством, с благоустройством. Мы отработали полностью историческую часть города и планируем проводить конкурс с участием известных наших архитекторов. Отработали всю инженерную инфраструктуру полностью в городе, отработали новую набережную", - сообщил Хуснуллин.

Также он доложил, что на разрушенном комбинате "Азовсталь", ставшим местом самой жестокой битвы, сохранят часть рабочих мест. "Посмотрели возможность, что будет с судьбой "Азовстали", много очень с жителями этот вопрос обсуждаем, видим, что там возможно все-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства. Но там вообще 40 миллионов тонн отходов – экологическая проблема. Его надо зачищать", - отметил вице-премьер.