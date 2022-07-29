29 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Пожар в жилом доме на улице Говырина (2022) | Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Алапаевске сотрудники ДПС эвакуировали жильцов из горящего дома

Наряд ДПС, состоящий из трех человек, эвакуировали шесть взрослых и двоих детей из горящего жилого дома. Пожар случился утром в 9.00 в одном из домов на улице Говырина в Алапаевске. Благодаря самоотверженности полицейских, всех жильцов удалось вовремя оповестить о возгорании.

Как рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, лейтенант Егор Ячменев, младший сержант Владислав Францев и стажер Данил Бородин находились на патрулировании, когда заметили столб густого темного дыма над жилыми домами. Прибыв на место, полицейские заметили, что горит квартира на втором этаже. О произошедшем было доложено в экстренные службы и дежурную часть территориального ОВД, после чего сотрудники ДПС, не дожидаясь спасателей, самостоятельно вбежали в дом.

Пожар в жилом доме на улице Говырина(2022)|Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Стучась во все двери, полицейские эвакуировали жильцов. Последние рассказали, что в горящей квартире остался хозяин, который проживает один, однако из-за сильного огня и задымления, проникнуть в жилище без спецзащиты не представлялось возможным. К счастью, к этому времени на место уже прибыли пожарные, которые вскрыли дверь и локализовали огонь. Стражи правопорядка вынесли мужчину 1978 г.р., находящегося без сознания. Подоспевшая бригада "скорой помощи" доставила потерпевшего с ожогами в медучреждение. В настоящее время, его жизни ничего не угрожает.

Пожар в жилом доме на улице Говырина(2022)|Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Жители дома отметили оперативность, неравнодушие и слаженность действий сотрудников ГИБДД, направили в адрес начальника МО МВД России "Алапаевский" благодарность. В настоящее время решается вопрос о поощрении полицейских правами руководства территориального ОВД.

Теги: Алапаевск, пожар, дом, ДПС



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