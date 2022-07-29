Independent: Корабли Британии участвуют в транспортировке российской нефти, несмотря на санкции

Британские военные корабли участвуют в транспортировке российской нефти, несмотря на введенные против Москвы санкции, сообщает The Independent.

По данным издания, суда с британскими экипажами по крайней мере дважды в мае выходили из гаваней, чтобы помочь перекачивать российскую нефть между танкерами. Корабли перевезли нефть общим объемом 165 тысяч тонн в район Персидского залива и Сингапур.

Отмечается, что благодаря таким транспортировкам Россия смогла быстро переориентировать экспорт энергоресурсов на страны Азии.

Ранее издание Times сообщило, что несмотря на санкции и публичный отказ Великобритании покупать российские нефтепродукты, страна все равно может продолжить импорт дизельного топлива из РФ. Сама британская нефтеперерабатывающая промышленность не может подготовить необходимое количество топлива.