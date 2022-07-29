29 Июля 2022
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Экономика ДНР и ЛНР
Мариуполь (2022) | Фото: CGTN на русском, скриншот видео

Россия выдаст жилищные сертификаты мариупольцам, лишившимся домов и квартир

Президент России Владимир Путин распорядился помочь ЛНР и ДНР подготовиться к зиме. Ответственным за это будет вице-премьер Марат Хуснуллин, с которым глава государства сегодня провел встречу.

Путин заметил, что специальная военная операция, проводимая Россией, "связана с большими издержками, с большими испытаниями для людей, которые там живут, с разрушениями".

"Зима не за горами, и нужно, чтобы люди провели зиму в нормальных, человеческих условиях, чтобы потом спокойно выйти на строительство и на получение для людей достойного жилья. Что касается объектов социальной инфраструктуры, то руководство ДНР обратилось с просьбой оказать содействие в строительстве многопрофильного медицинского центра как раз в Мариуполе, а в Донецке – перинатального центра, поскольку родильный дом и был-то старенький, но оказался к тому же и разрушенным в ходе боевых действий. Займитесь решением этого вопроса", - поручил президент.

Хуснуллин, в свою очередь, предложил выжать жителям Мариуполя, потерявщим жилье, жилищные сертификаты. Они позволят купить жилье на территории ДНР в любом населенном пункте. Кроме того, владельцам пострадавших зданий в ДНР и ЛНР будут выделены единовременные выплаты на ремонт в размере 6 тыс. руб. на квадратный метр. 

Теги: мариуполь, разрушения, сво, владимир путин, марат хуснуллин, жилищный сертификат, днр



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Развитие сюжета:

Ранее 29.07.2022 14:18 Мск На разрушенной мариупольской "Азовстали" сохранят часть рабочих мест - Хуснуллин


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