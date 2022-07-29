29 Июля 2022
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Коллаж, Владимир Путин, Джо Байден (2021) | Фото: Накануне.RU

Международный валютный фонд заявил о риске раскола мира из-за украинского кризиса

Международный валютный фонд (МВД) видит риск раскола мира на геополитические блоки, аналогичные тем, что были во времена холодной войны. К этому может привести российская спецоперация на Украине, считают аналитики фонда. Другие факторы риска – ужесточение денежно-кредитной политики, замедление экономического роста в Китае, рост стоимости энергоносителей, передает РБК.

"Серьезным риском в среднесрочной перспективе является то, что военные действия на Украине будут способствовать фрагментации мировой экономики на геополитические блоки с четко различимыми технологическими стандартами, трансграничными платежными системами, резервными валютами", - говорится в докладе МВФ.

Теги: мвф, раскол, украинский кризис, военная спецоперация, блоки



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