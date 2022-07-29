Мэр Нью-Йорка: Мы в таком финансовом кризисе, какой нельзя и представить

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что город "в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете". Его слова противоречат сделанному накануне заявлению президента Джо Байдена о том, что страна "на правильном пути", пишет New York Post.

Если в стране два квартала подряд снижается ВВП, как это имеет место в США, согласно последним данным, то это считается рецессией. Но Байден считает, что рецессии нет.

Американские экономисты считают, что попытки Федеральной резервной системы обуздать инфляцию привели к обратным результатам. Даже вице-президент США Камала Харрис признала, что "инфляция слишком высока" и "наша экономика замедляется".

"Уолл-стрит рушится; мы находимся в рецессии", - сказал Адамс.

Он, однако, добавил, что президент примет решение о названии того, где находятся США, и он примет это, так как верит ему.

Издание также пишет, что Байдена обвинили в попытке пересмотреть само понятие рецессии, чтобы скрыть неприглядную правду. Журналисты сослались на заявление экономического советника Байдена Брайана Диз, что два квартала снижения ВВП - это еще не рецессия. В 2008 году он говорил, что "у экономистов есть техническое определение рецессии, которое представляет собой два последовательных квартала отрицательного роста". Но пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что теперь это не является текущим определением рецессии. Ее слова вызвали возмущение в стане республиканцев.

Экс-президент США Барак Обама, комментируя снижение ВВП, вообще сказал, что это "прогресс".

В этих условиях более половины американцев обвиняют Байдена в экономических проблемах страны, а его рейтинг всего около 30%. Многие эксперты уже называют его худшим президентом за последние десятилетия.