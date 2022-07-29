29 Июля 2022
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Спорт Свердловская область
ХК &quot;Автомобилист&quot; форма (2013) | Фото: Накануне.RU

Хоккеисты "Автомобилиста" встретятся со своими болельщиками перед сезоном

На следующей неделе, 7 августа, в ЦПКиО Маяковского в Екатеринбурге состоится День болельщика "Автомобилиста".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, на главной сцене парка состоится встреча болельщиков с хоккеистами и тренерами основной команды. Всех пришедших ждет множество развлечений: общение с игроками, презентация формы на сезон 2022/23, большое количество активностей и многое другое.

Начало работы зон активностей в 13:00, а встреча с командой состоится в 15:00. Как отметили в клубе, вход на мероприятие абсолютно свободный.

Напомним, недавно бывший капитан "Автомобилиста" Павел Дацюк заявил, что уходит из спорта.

Теги: Автомобилист, болельщики, сезон



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