29 Июля 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Бессмертный полк (2022) | Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор тюменцу, разместившему фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Тюменца, разместившего заявку с фотографией Адольфа Гитлера на официальном сайте акции "Бессмертный полк", приговорили к шести месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма, сообщил сегодня журналистам зампрокурора Тюменской области Александр Шорин, передает корреспондент Накануне.RU.

Приговор был обжалован и в законную силу не вступил.

Напомним, по данным “Осторожно, новости”, 6 мая местный житель подал заявку на участие в онлайн-проекте "Бессмертный полк". В качестве данных “ветерана” он указал имя, фамилию и фотографию лидера нацистов. А потом запостил принятую заявку на свою страницу в ВК. Делом сразу же заинтересовались полицейские — уже на следующий день они пришли домой к подозреваемому.

Кроме того, мужчина был осужден за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Ему назначили шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Теги: Гитлер, Бессмертный полк, реабилитация нацизма



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