Дело об убийстве девушки и ее 7-летнего брата отправлено в суд спустя 20 лет

В Асбестовский городской суд направлены материалы уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве 20-летней давности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения прокуратуры. По версии следствия, в 2001 году он убил 19-летнюю дочь и 7-летнего сына своей знакомой.

Мужчина обвиняется пп. "а", "в", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии), п. "в" ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж). Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, срок давности за убийство при отягчающих обстоятельствах составляет всего 15 лет. При этом, согласно уголовно-процессуальному законодательству, суд имеет право назначить по уголовным делам указанной категории реальное наказание даже в случае истечения срока давности.

Напомним, что ранее мужчина не попадал в круг подозреваемых, так как на момент расследования уже отбывал наказание в местах лишения свободы за кражу.

Трагедия произошла 29 апреля 2001 года, когда обвиняемый прибыл в квартиру дома по улице Ленина в Асбесте к своем знакомой. Последней дома не оказалось и тогда, по версии следствия, обвиняемый решил напасть на ее детей - 19-летнюю девушку и 7-летнего сына с целью похитить ценные вещи из квартиры. Нанеся девушке несколько ударов ножом и отверткой, что в конечном итоге привело к смерти, мужчина принялся за ребенка, не желая оставлять свидетелей. После обвиняемый похитил ювелирные украшения на сумму 14 тыс. рублей (в ценах на 2001 год) и скрылся с места происшествия.

Как ранее заявлял начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых, обвиняемый долгие годы является наркозависимым и, вероятно, решил ограбить знакомую, чтобы достать деньги на очередную дозу.