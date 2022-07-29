Легендарный замдекана РТФ (УрФУ) Олег Гусев ушел из жизни

28 июля ушел из жизни человек, который несколько десятилетий для абитуриентов и студентов радиотехнического факультета Уральского политехнического института (ныне УрФУ) был куратором, помощником и просто все понимающим человеком, к которому всегда можно обратиться с самым наболевшим.

Бессменный, обозначено на сайте РТФ, замдекана радиофака Гусев Олег Александрович скончался.

"В университете нет человека, который бы его не знал. Олег Александрович, в свою очередь, знал практически каждого студента Института и всегда отзывался на их просьбы. Общение с ним никогда не было формальным", - такие слова официального некролога дорогого стоят.

Олег Александрович Гусев останется не только в истории университета и, конечно, радиофака, но и в памяти бесчисленного числа выпускников и студентов этого элитного образовательного учреждения Урала.

Удивительный человек, настоящий преподаватель, добрый помощник - светлая память!

Коллеги ИРИТ-РТФ выражают самые искренние соболезнования родным и близким Олега Александровича.

Редакция РИА Накануне.RU скорбит и присоединяется к соболезнованиям...