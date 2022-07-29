29 Июля 2022
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Олег Гусев (2022) | Фото: rtf.urfu.ru

Легендарный замдекана РТФ (УрФУ) Олег Гусев ушел из жизни

28 июля ушел из жизни человек, который несколько десятилетий для абитуриентов и студентов радиотехнического факультета Уральского политехнического института (ныне УрФУ) был куратором, помощником и просто все понимающим человеком, к которому всегда можно обратиться с самым наболевшим.

Бессменный, обозначено на сайте РТФ, замдекана радиофака Гусев Олег Александрович скончался.

олег гусев, радиофак(2022)|Фото: vuc.urfu.ru/

"В университете нет человека, который бы его не знал. Олег Александрович, в свою очередь, знал практически каждого студента Института и всегда отзывался на их просьбы. Общение с ним никогда не было формальным", - такие слова официального некролога дорогого стоят.

Олег Александрович Гусев останется не только в истории университета и, конечно, радиофака, но и в памяти бесчисленного числа выпускников и студентов этого элитного образовательного учреждения Урала.

вадим самойлов, олег гусев, радиофак(2022)|Фото: rtf.urfu.ru

Удивительный человек, настоящий преподаватель, добрый помощник - светлая память!

Коллеги ИРИТ-РТФ выражают самые искренние соболезнования родным и близким Олега Александровича.

олег гусев, радиофак(2022)|Фото: rtf.urfu.ru

Редакция РИА Накануне.RU скорбит и присоединяется к соболезнованиям...

Теги: олег гусев, ртф, радиофак, кончина, урфу



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