29 Июля 2022
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Общество Украина
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Суд в Киеве смягчил приговор осужденному пожизненно российскому военнослужащему Шишимарину

Киевский апелляционный суд изменил приговор российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину, заменив пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В мае российского военнопленного Владимира Шишимарина Соломенский суд Киева приговорил к пожизненному заключению за "умышленное убийство". Приговор стал первым в отношении россиян с начала военной операции. Весь процесс занял менее недели.

21-летний Шишимарин обвинен в том, что 28 февраля якобы убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области.

В июне защита россиянина подала апелляцию на решение суда.

Теги: Шишимарин, Украина, суд, пожизненное



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