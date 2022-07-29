29 Июля 2022
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Политика В России
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным (2021) | Фото: RT

То пандемия, то отпуска у россиян: в Кремле не будут проводить прямую линию с Путиным летом

Кремль продолжает уклоняться от проведения традиционной ежегодной "прямой линии" президента с россиянами. Весной в администрации главы государства ссылались на СВО, затем – на ситуацию с ковидом, а теперь – на сезон отпусков у россиян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в начале лета "прямая линия" не состоялась по причине напряженного графика Владимира Путина, а теперь у россиян отпуска. К рассмотрению вопроса о проведении "прямой линии" обещают вернуться осенью – с началом нового политического сезона.

Стоит отметить, что в этом году Путин не выступал и с традиционным посланием главы государства Федеральному Собранию.

Теги: прямая линия, президент россии, россияне, дмитрий песков



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