То пандемия, то отпуска у россиян: в Кремле не будут проводить прямую линию с Путиным летом

Кремль продолжает уклоняться от проведения традиционной ежегодной "прямой линии" президента с россиянами. Весной в администрации главы государства ссылались на СВО, затем – на ситуацию с ковидом, а теперь – на сезон отпусков у россиян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в начале лета "прямая линия" не состоялась по причине напряженного графика Владимира Путина, а теперь у россиян отпуска. К рассмотрению вопроса о проведении "прямой линии" обещают вернуться осенью – с началом нового политического сезона.

Стоит отметить, что в этом году Путин не выступал и с традиционным посланием главы государства Федеральному Собранию.