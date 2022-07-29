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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.RU

На Урале женщина получила срок за "минирование" кафе, куда ее не пустили

В уральском городе Тавда суд вынес приговор местной жительнице, "заминировавшей" кафе.
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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 12 июня обвиняемая отправилась в гости к своей сестре, взяв с собой алкоголь. Вместе с родственницей и ее знакомыми женщина употребила спиртное, а затем вся компания отправилась в местное кафе.

"Количество выпитого было настолько значительным, что сопровождавшие подозреваемую граждане в итоге так и не добрались до увеселительного заведения, уснув на улице. Это обстоятельство, впрочем, не остановило желавшую продолжения банкета даму, и она в одиночку заявилась в кафе, где кроме бармена больше никого не было. Сотрудница заведения сообщила нетрезвой посетительнице, что кафе закрывается, и попросила ее выйти на улицу.

Разогретую алкоголем даму такой ответ не устроил и она вступила в словесный конфликт с девушкой за барной стойкой. Поняв, что вечеринка все-таки не состоится, подозреваемая в отместку позвонила по единому номеру экстренных служб 112 и сообщила, что помещение кафе заминировано. Выйдя на улицу, гражданка отправилась искать такси, на котором она сама и ее пьяные товарищи, оставшиеся снаружи, могли бы вернуться домой. Через некоторое время, видимо, осознав, что натворила, она вновь вернулась в точку общепита и опять позвонила по номеру 112, сказав, что пошутила насчет минирования. Впрочем, сотрудники территориального ОВД такого юмора не оценили и к тому времени, в соответствии с инструкциями, уже успели провести детальный осмотр как самого помещения, так и территории, к нему прилегающей. Нетрезвую женщину доставили в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства", - отметил полковник Горелых.

Следственным подразделением МО МВД "Тавдинский" было возбуждено и расследовано уголовное дело. Суд назначил женщине три года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Теги: кафе, минирование, суд



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