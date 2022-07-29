Беспилотный аэромониторинг помогает "Меретояханефтегазу" контролировать состояние инфраструктуры

Промысловая инфраструктура на Северо-Самбургском участке недр (ЯНАО, Пуровский район) находится в надлежащем состоянии и соответствует экологическим нормам. Это подтверждается результатами аэромониторинга, который провел "Меретояханефтегаз".

Как пояснили Накануне.RU на предприятии, труднодоступную территорию (около 2,4 тыс. га) в Пуровском районе ЯНАО обследовали с помощью беспилотника, который управляется инновационным программным комплексом отечественного производства. Анализ собранных материалов также выполнялся с использованием российских IT-разработок.

"Исправность и надежность промысловой инфраструктуры – залог экологической безопасности нашей деятельности, – подчеркнул генеральный директор "Меретояханефтегаза" Александр Михеев. – Использование современных беспилотных систем и программного обеспечения от ведущих российских разработчиков позволяют нам обеспечить качественный аэромониторинг и тем самым минимизировать риски".

Компания применяет беспилотники с 2021 года. Такой способ мониторинга особенно актуален на участках, куда невозможно добраться наземным транспортом.

Напомним, "Меретояханефтегаз" – совместное предприятие "Газпром нефти" и "Лукойла". Основной актив – Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение. Также в лицензионный портфель входят участки Северо-Самбургский, Меретояхинский и два Западно-Юбилейных. Общий ресурсный потенциал активов – около 1,5 млрд тонн нефтяного эквивалента.