DHL остановит доставку по России с 1 сентября

Одна из крупнейших в мире почтовых служб – немецкая компания DHL Express – с 1 сентября перестанет осуществлять внутри России экспресс-доставку грузов и документов.

В компании объяснили ограничения "существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями".

При этом компания продолжит работу с трансграничными отправлениями из России и в Россию.

DHL вышла на российский рынок в 1984 году. В России территория, обслуживаемая DHL Express, охватывает более 6 тыс. населенных пунктов, около 130 офисов компании открыто более чем в 120 крупнейших городах страны. Автопарк DHL Express в России насчитывает свыше 950 транспортных средств. С международной сетью российское представительство DHL Express связывают два выделенных авиарейса, перевозящих до 32 тонн грузов ежедневно по маршрутам Москва – Лейпциг и Санкт-Петербург – Хельсинки.