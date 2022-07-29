29 Июля 2022
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Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела о рекордной взятке в Минобороны РФ

Мосгорсуд отменил приговор для одного из фигурантов уголовного дела о рекордной взятке в Минобороны с формулировкой "за искажение сути правосудия". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на базу данных московских судов.

Напомним, по данным следствия, сотрудники продовольственного и других управлений военного ведомства за заключение с ними контрактов на поставку кухонь и столового оборудования по завышенным ценам получили рекордные 368 млн рублей в виде откатов.

Алексей Пожидаев — бывший офицер продовольственного управления Минобороны, он раскрыл схему правоохранителям. По данным следствия, он свел сотрудников управления с бизнесменом Алексеем Калитиным, который, заплатив военным многомиллионные взятки, обеспечил свои компании госзаказом.

За сотрудничество со следствием Пожидаев получил срок в особом порядке в январе 2022 года, при этом обвинение в коррупции с него сняли, приговорив в итоге по менее тяжкой статье. В январе 2022 года суд отправил его в колонию на три года и три месяца.

Также с Пожидаева и еще одного фигуранта дела, экс-начальника отдела размещения государственного заказа Минобороны Александра Борувкова, взыскали совокупно 649,7 млн рублей.

Однако теперь уголовное дело отправили на пересмотр обратно в Басманный суд в ином составе. Меру пресечения Пожидаеву заменили с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Также по делу проходят экс-начальник отдела размещения государственного заказа Минобороны Александр Борувков, начальник отдела техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин, бывший глава продовольственного управления Минобороны РФ полковник Александр Бережной, экс-эксперт продовольственного управления подполковник Алексей Гринюк, бывший начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента госзакупок Минобороны Юрий Решетников.

Борувкова ранее приговорили к пяти с половиной годам строгого режима и штрафу в размере 368 млн рублей, Калитина — к пяти годам колонии строгого режима.

Дело в отношении сотрудников Минобороны во главе с бывшим начальником продуправления Александром Бережным рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде Москвы.

Теги: минобороны, рекордная взятка, пожидаев



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