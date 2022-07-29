29 Июля 2022
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Трубецкой, Исаков (2022) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Югорский сенатор посоветовал всем мэрам приезжать в Сургутский район перенимать опыт

Член Совета Федерации РФ от Югры Эдуард Исаков посетил с рабочим визитом Сургутский район, передает корреспондент Накануне.RU.

исаков, трубецкой(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Во время поездки он провел официальную встречу с главой района Андреем Трубецким и осмотрел спортивные объекты муниципалитета, а также молодежные центры и центры компьютерных компетенций.

спорт , лидер-арена, сургутский район(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

По мнению сенатора, опыт Сургутского района следует перенимать главам других муниципалитетов.

спорт, футбол, поле, любительский спорт оп(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского район

"Сургутский район очень - сильный и инвестиционно привлекательный район. Ключевая роль в экономическом успехе заключается в создании и реализации человеческого потенциала. Чтобы создать человеческий потенциал, необходимо, чтобы ребенок развивался творчески, физически, умственно. Накапливал вот этот капитал. В Сургутском районе это все есть: спортивные, творческие, научные объекты. Мы посмотрели кванториум, центр компьютерных цифровых компетенций и я могу сказать, что в наших поселках - есть все условия для развития человеческого потенциала. Опыт Сургутского района нужно изучать, другим главам муниципалитетов, вновь назначенным следует приехать, посмотреть, как эти условия создаются. Единственное, на что хотел обратить внимание - это распорядок работы этих учреждений. Надо сделать так, чтобы жизнь в них кипела круглосуточно. Обеспеченность всем необходимым в Сургутском районе есть. Надо воспользоваться этой обеспеченностью и заполнить людьми. Чтобы после работы люди шли в эти учреждения. Большой бонус - здесь все бесплатно. В Москве за все приходится платить. Экономический успех создается за счет этих обстоятельств", - отметил сенатор.

трубецкой, исаков, сургутский район(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Он добавил, что любой спортивный зал, спортивный объект, хоккейный корт - площадка очень значимая и что глава района оперативно реагирует на запросы жителей по развитию и обустройству территории.

спортзал, спорт(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

"Если мы хотим здоровую нацию, здоровое поколение, то объектов спорта должно быть как минимум не меньше виноводочных магазинов", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

андрей трубецкой(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

А, комментируя реализацию в районе программу создания молодежных резиденций, Трубецкой подчеркнул, что для него, как главы муниципалитета, "важно, чтобы детвора получала новые навыки, компетенции, чтобы молодежь Сургутского района чувствовала себя вполне конкурентоспособной".

центр цифровых компетенций, сургутский район(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Теги: Сургутский район, Эдуард Исаков, андрей трубецкой



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