Югорский сенатор посоветовал всем мэрам приезжать в Сургутский район перенимать опыт

Член Совета Федерации РФ от Югры Эдуард Исаков посетил с рабочим визитом Сургутский район, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время поездки он провел официальную встречу с главой района Андреем Трубецким и осмотрел спортивные объекты муниципалитета, а также молодежные центры и центры компьютерных компетенций.

По мнению сенатора, опыт Сургутского района следует перенимать главам других муниципалитетов.

"Сургутский район очень - сильный и инвестиционно привлекательный район. Ключевая роль в экономическом успехе заключается в создании и реализации человеческого потенциала. Чтобы создать человеческий потенциал, необходимо, чтобы ребенок развивался творчески, физически, умственно. Накапливал вот этот капитал. В Сургутском районе это все есть: спортивные, творческие, научные объекты. Мы посмотрели кванториум, центр компьютерных цифровых компетенций и я могу сказать, что в наших поселках - есть все условия для развития человеческого потенциала. Опыт Сургутского района нужно изучать, другим главам муниципалитетов, вновь назначенным следует приехать, посмотреть, как эти условия создаются. Единственное, на что хотел обратить внимание - это распорядок работы этих учреждений. Надо сделать так, чтобы жизнь в них кипела круглосуточно. Обеспеченность всем необходимым в Сургутском районе есть. Надо воспользоваться этой обеспеченностью и заполнить людьми. Чтобы после работы люди шли в эти учреждения. Большой бонус - здесь все бесплатно. В Москве за все приходится платить. Экономический успех создается за счет этих обстоятельств", - отметил сенатор.

Он добавил, что любой спортивный зал, спортивный объект, хоккейный корт - площадка очень значимая и что глава района оперативно реагирует на запросы жителей по развитию и обустройству территории.

"Если мы хотим здоровую нацию, здоровое поколение, то объектов спорта должно быть как минимум не меньше виноводочных магазинов", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

А, комментируя реализацию в районе программу создания молодежных резиденций, Трубецкой подчеркнул, что для него, как главы муниципалитета, "важно, чтобы детвора получала новые навыки, компетенции, чтобы молодежь Сургутского района чувствовала себя вполне конкурентоспособной".