Лавров готов провести с Блинкеном переговоры по обмену Виктора Бута

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг возможного обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана. По его словам, МИД не является уполномоченным переговорщиком по этому вопросу, но готов как минимум узнать позицию США.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что России направлено предложение обменять гражданина РФ Виктора Бута, много лет находящегося в американской тюрьме, на граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана, осужденных в России.

"Относительно Тони Блинкена, мы впервые узнали об этом, когда находились в Африке. Мы сейчас согласовываем время такого контакта, он должен состояться, когда я буду находиться в рабочем кабинете. Сегодня едва ли получится, но в последующие дни мы предложим американским коллегам удобную дату. Если речь об обмене заключенными, то эта тема рассматривалась на женевской встрече Путина и Байдена. Там они договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами. И МИД не из их числа. Но тем не менее я послушаю, что он может сказать", - заявил Лавров журналистам во время африканского турне.