Уральский полпред напутствовал нового главу свердловского УФСБ

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел рабочую встречу с новым главой управления ФСБ по Свердловской области Игорем Николаевым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, на встрече также присутствовали генерал-лейтенант Александр Котов и генерал-лейтенант Алексей Зиновьев, возглавлявший свердловское управление с сентября 2019 года. Теперь он ушел на повышение в одно из подразделений Центрального аппарата ФСБ России.

Якушев поблагодарил Зиновьева за профессиональную работу и выразил уверенность, что Николаев, которого полпред знает по предыдущему месту работы (тюменское управление ФСБ), продолжит линию на укрепление безопасности в регионе.

"В сегодняшней непростой ситуации, когда страны Запада декларируют прямую враждебность по отношению к России, критически важна сильная система безопасности на региональном уровне – от нее в конечном итоге зависит обороноспособность страны и спокойствие ее граждан. Уверен, что Игорь Валерьевич сделает все для обеспечения безопасности жителей Среднего Урала, органов власти и экономики области, чтобы стабильной работе и развитию региона ничего не угрожало", - напутствовал Владимир Якушев нового руководителя управления.

Напомним, также сегодня Игорь Николаев провел встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.