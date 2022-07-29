В Свердловской области за сутки оформлено почти 1,5 тысячи "карт болельщика"

За сутки до матча Российской Премьер-лиги "Урал" – "Краснодар", который впервые пройдет с использованием Fan ID, в Свердловской области "карту болельщика" оформили почти 1,5 тысячи человек. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Как уточнили в многофункциональном центре региона, на сегодняшний день услугой МФЦ по оформлению паспорта болельщика воспользовались 11 тысяч 400 уральцев. А чтобы все желающие могли получить Fan ID, накануне и в день матча возле стадиона "Екатеринбург-Арена" на углу улиц Татищева-Пирогова будет развернут временный центр оформления "карты болельщика". В нем работает 25 окон.

Работу временных центров планируется организовать и в преддверии последующих матчей РПЛ.

Напомним, первая футбольная игра в истории чемпионатов России, на которую будет не пройти без паспорта болельщика, состоится сегодня вечером на "Екатеринбург-Арене". Между собой сойдутся местный "Урал" и "Краснодар".

На этой неделе Fan ID оформили всем футболистам "Урала".