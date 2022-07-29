29 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
Президент Франции Эммануэль Макрон (2017) | Фото: marieclaire.ru

Лавров оценил словам Макрона о том, что "Россия посещает в Африке хунты"

Глава МИД РФ Сергей Лавров полагает, что от французов можно было ожидать более этичных высказываний, слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия посещает в Африке "хунты", оскорбительны для этих государств.

"Что касается президента Макрона и его заявлений, то, действительно, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний", - сказал Лавров на пресс-конференции, его цитирует РИА Новости.

Он напомнил, что Макрон заявил, что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке, и он не назвал бы это сотрудничеством, а, скорее, обозначил бы как "поддержку абсолютно провальных нелегитимных режимов и хунт".

Теги: Сергей Лавров, Эммануэль Макрон



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