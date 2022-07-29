Лавров оценил словам Макрона о том, что "Россия посещает в Африке хунты"

Глава МИД РФ Сергей Лавров полагает, что от французов можно было ожидать более этичных высказываний, слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия посещает в Африке "хунты", оскорбительны для этих государств.

"Что касается президента Макрона и его заявлений, то, действительно, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний", - сказал Лавров на пресс-конференции, его цитирует РИА Новости.

Он напомнил, что Макрон заявил, что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке, и он не назвал бы это сотрудничеством, а, скорее, обозначил бы как "поддержку абсолютно провальных нелегитимных режимов и хунт".