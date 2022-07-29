Пушилин: СИЗО в Еленовке могли обстрелять из-за того, что "азовцы" стали давать показания

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что удар по следственному изолятору в Еленовке был умышленным и мог начаться из-за того, что пленные украинские боевики начали давать показания.

В эфире Первого канала он подчеркнул, что показания "азовцев" Киеву невыгодны и, вероятно, поэтому украинская армия решила ударить по баракам с пленными.

По словам Пушилина, при обстреле погибло 47 человек.

Штаб ДНР сообщает, что число погибших после удара по Еленовке выросло до 53.

По данным Минобороны России, сегодня ночью ВСУ нанесли удар из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по тюрьме, где содержатся военнопленные украинские военные, в том числе боевики формирования "Азов" (запрещено в РФ).

Ведомство сообщило, что в результате удара погибли 40 пленных солдат ВСУ, 75 получили ранения. Кроме того, ранения получили восемь сотрудников изолятора.

В МО заявили, что целью удара было устрашение ВСУ своих военнослужащих и предотвращение их сдачи в плен.

Ранее первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов высказал мнение, что военно-политическое руководство Украины, видимо, решило "избавиться от ненужного балласта". По его словам, уничтожение пленных состоялось после их многочисленных интервью, в которых они рассказывали о своих преступлениях.