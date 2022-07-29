Досрочно ввели в эксплуатацию десять дорожных объектов по нацпроекту БКД в Новосибирской области

В восьми районах Новосибирской области досрочно завершены работы на дорожных объектах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы велись под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

В Баганском районе ввели в эксплуатацию дорогу «Андреевка – Теренгуль – III Интернационал – Чулаково», в Здвинском районе ввели в эксплуатацию после ремонта участок автомобильной дороги «40 км а/д «Н-0704» – Лянино – Барлакуль» – с км 0+875 по км 1+875. В Каргатском районе завершили ремонт дороги «10 км а/д «Н – 0904» – Мусы» на участке км 5+000 – км 6+100. В Коченевском районе подрядчики закончили работы на двух дорогах: на участке с 8 по 9 км дороги «Коченево-Поваренка» и на двух участках дороги «Коченево-Целинное», в Кыштовском районе – ремонт дороги «Кыштовка-Орловка» на участке с 1 по 2,5 км. В Мошковском районе подрядчики отремонтировали 2,4 км дороги «2 км а/д «Н-1910» – Новый Порос» на участке с км 8+909 – км 11+329. Раньше срока ввели в эксплуатацию после ремонта объект в Ордынском районе – «12 км а/д «К-18р» - Устюжанино – Новокузьминка», в Татарском – 1,5 км дороги «19 км а/д «К-01» – Николаевка на участке с 3 по 4,5 км, в Чулымском – «Чулым – Ужаниха – Базово».

Работы на всех объектах начали весной и завершили раньше срока. Участки были выбраны как наиболее приоритетные: здесь фиксировалось неоднократное затруднение движения транспорта. «Участие региона в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» позволяет привлекать дополнительное федеральное финансирование для приведения в нормативное состояние дорожно-транспортной сети Новосибирской области. Работы по нацпроекту ведутся под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. В текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» работы ведутся на 107 объектах, 97 из которых являются вводными, их протяженность составляет 236,8 км. Помимо повсеместного приведения дорог в нормативное состояние в рамках нацпроекта выполняется целый комплекс мероприятий по восстановлению и созданию элементов обустройства транспортной инфраструктуры, направленных на повышение безопасности дорожного движения», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Как сообщили в минтрансе региона, для обеспечения круглогодичного проезда подрядчиками исправлен профиль дороги, выполнена планировка земляного полотна, устроен слой покрытия из щебеночно-песчаной смеси, установлены дорожные знаки и сигнальные столбики. Все объекты взяты на гарантию.