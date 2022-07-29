29 Июля 2022
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Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

СБУ объявила подозрение Гаспаряну и Сергейцеву

Публицист Армен Гаспарян и политолог Тимофей Сергейцев стали фигурантами подозрения СБУ. Их объявили в международный розыск и теперь они стали невъездными в "цивилизованные страны", сообщает СБУ.

Гаспаряну вменяется написание книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков". Сергейцев же делает "антиукраинские публикации", говоря о несостоятельности Украины как государства. Их подозревают сразу по ряду уголовных статей. Обвинительные акты оперативно направлены в суд.

Они пока не отреагировали на свое попадание в "черный список" СБУ.

Теги: Армен Гаспарян, Тимофей Сергейцев, СБУ



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