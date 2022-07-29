СК назвал одну из основных версий причин пожара в московском хостеле

Одна из основных версий пожара в хостеле в Москве, где погибли восемь человек, - неисправность электропроводки, сообщает РИА Новости со ссылкой на следствие.

Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.

По данным источника, владелец сгоревшего хостела доставлен на допрос.

Напомним, хостел сгорел в ночь на 29 июля на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. Происшествие унесло жизнь восьми человек, еще восемь пострадали.

Как заявил врио начальника столичного главка МЧС Андрей Румянцев, постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. При этом пожарная сигнализация не сработала.

Сообщалось также, что в сгоревшем хостеле неоднократно находили нарушения, по итогам которых были выписаны предписания и предупреждения.