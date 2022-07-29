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ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

Свердловское УФСБ возглавил Игорь Николаев

В Свердловской области назначен новый руководитель регионального управления ФСБ.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, сегодня, 29 июля, начальник управления кадров службы организационно-кадровой работы ФСБ России генерал-лейтенант Александр Котов представил губернатору Евгению Куйвашеву нового главу УФСБ по Свердловской области. На должность назначен генерал-майор Игорь Николаев.

В ходе рабочей встречи они с Куйвашевым обсудили вопросы взаимодействия региона и ведомства. Губернатор поздравил Николаева с назначением на пост и поблагодарил за совместную и эффективную работу прежнего руководителя Алексея Зиновьева.

Евгений Куйвашев и Игорь Николаев(2022)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, генерал-лейтенант Зиновьев возглавлял управление ФСБ по Свердловской области с 2019 года. Теперь он переведен на новое место службы. Ранее сообщалось, что он получит повышение и перейдет в Центральный аппарат.

Что касается Игоря Николаева, ранее он возглавлял УФСБ по Тюменской области. Накануне в ведомстве был также назначен новый руководитель.

Теги: Николаев, ФСБ, руководитель



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