В Сан-Франциско ввели режим ЧП из-за обезьяньей оспы

В Сан-Франциско введен режим чрезвычайного положения из-за роста числа заболевших обезьяньей оспой, в городе также дефицит вакцины, многие желающие не могут сделать прививку, сообщает издание SF Standard

Ранее в канализационных коллекторах на юго-востоке города и на берегу океана были обнаружены следы вируса в смывах и сточных водах. Сан-Франциско и Вашингтон стали городами с самым высоким числом заболевших – здесь их в два раза больше, чем в Сиэтле и Нью-Йорке и в 15 раз больше, чем в округе Лос-Анджелес.

За сутки в Сан-Франциско было зарегистрировано 20 новых случаев, что меньше показателя среды – 39. Всего в городе зарегистрирован 281 случай оспы обезьян.