Венгрия планирует закупить дополнительно 700 млн кубометров российского газа

Венгрия рассчитывает заключить сделку по закупке дополнительно 700 млн куб. м российского газа, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, соответствующее соглашение будет достигнуто этим летом, передает ТАСС.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о начале новых переговоров о поставках в республику газа из России.

Напомним, власти Венгрии выступают против санкций, которые угрожают газоснабжению страны. Будапешт не раз заявлял, что не поддержит эмбарго на поставки российского газа.