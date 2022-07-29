29 Июля 2022
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Политика За рубежом
газопровод (2014) | Фото:

Венгрия планирует закупить дополнительно 700 млн кубометров российского газа

Венгрия рассчитывает заключить сделку по закупке дополнительно 700 млн куб. м российского газа, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, соответствующее соглашение будет достигнуто этим летом, передает ТАСС.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил о начале новых переговоров о поставках в республику газа из России.

Напомним, власти Венгрии выступают против санкций, которые угрожают газоснабжению страны. Будапешт не раз заявлял, что не поддержит эмбарго на поставки российского газа.

Теги: венгрия, газ, россия, орбан



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