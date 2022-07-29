ВСУ нанесли удар по тюрьме с украинскими пленными, погибли десятки пленных

Ночью ВСУ ударили предположительно из РСЗО Himars по тюрьме в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Как минимум 40 погибших, 130 раненых. Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Он полагает, что военно-политическое руководство Украины, видимо, решило "избавиться от ненужного балласта". В тюрьме содержались боевики с "Азовстали". И их уничтожение состоялось после их многочисленных интервью, которые появились в СМИ в последние дни. Боевики "Азова" (запрещен в РФ) рассказывали о своих преступлениях против мирного населения, внесудебных казнях, пытках, терроре мирного населения. И им просто "закрыли рот навсегда".

Безсонов отмечает, что целенаправленным уничтожением Киев продемонстрировал свое реальное отношение к своим же солдатам и офицерам — "они просто тупое мясо".

"Теперь у украинских вояк есть два варианта: согласиться с тем, что они тупое стадо, а Зеленский их пастух и мясник, или сменить направление и пойти в Киев с этими неудобными вопросами. Но для этого им нужно знать правду", - написал он в телеграм-канале.

Военкор Андрей Медведев тоже подчеркивает, что в последнее время многие украинские пленные стали рассказывать правду.

"Киеву все эти рассказы не нужны, и ВСУ будут целенаправленно убивать своих. Как ненужных свидетелей", - уверен он.

"Все оказалось просто, Зеленский просто отдал приказ их казнить. Кровожадный клоун…" - написал военкор Андрей Руденко.

"В Киеве решили, что сдавшиеся "героические азовцы" - это позор, и он плохо влияет на моральный климат как у украинцев, так и у спонсоров войны. Потому дали приказ ликвидировать. Тем более что "герои" запели уже на разные голоса, что выглядит совсем не героически и ломает информационную повестку", - считает посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Все эксперты и обозреватели, которые пишут о расстреле военнопленных, единодушны в том, что это было хладнокровное убийство ненужных свидетелей.

Украинский блогер Анатолий Шарий подчеркивает, что "в украинских "СМИ" тишина".

"Попал в плен - не человек?" - задает он вопрос.

Минобороны РФ только что подтвердило гибель 40 и ранение 75 военнопленных украинцев, назвав это "вопиющей провокацией" с целью запугивания украинских военных, думающих о сдаче в плен. Также ранены 8 сотрудников тюрьмы.