29 Июля 2022
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Экономика В России
Мясо в Севастополе (2020) | Фото: Накануне.RU

Треть россиян заявила об июльском росте цен на мясо, молоко и сахар

В июле заметный месячный рост на хлеб и хлебобулочные изделия заметили 29% россиян, причем в начале месяца о росте цен на эти продукты заявляли 34% респондентов. Еще 36% заметили рост цен на мясо и птицу, 35% - на молоко и молочную продукцию. Рост стоимости сахара заметили 30%, 20% респондентов сказали о росте цен на овощи, фрукты и ягоды.

Рост цен на бензин отметили 17% россиян, о подорожании услуг ЖКХ сказали 26%.

Это данные опроса Фонда "Общественное мнение" "ФОМнибус", проводившегося 22-24 июля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, участвовали 1500 респондентов.

Ранее в Центральном банке России заявили о девяти неделях снижения темпов роста цен. Но говорить о дефляции пока не приходится, считают в ведомстве. "Никакой тенденции дефляции мы не видим. Дефляция – это устойчивое снижение цен. А у нас есть только устойчивое снижение темпа роста цен. Дефляцию надо смотреть по итогам года, а у нас пока по итогам года прогнозируется двузначная инфляция. Дефляция недельная у нас и раньше довольно часто встречалась", - сказала журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Теги: россияне, рост цен, инфляция, продукты



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