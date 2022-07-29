29 Июля 2022
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Электросамокаты в Москве (2022) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге пьяного водителя электросамоката арестовали на 10 суток

В Екатеринбурге на 10 суток арестовали водителя электросамоката, который катался без прав и был пьян.
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Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, 28 июля сотрудники ГИБДД на улице Крауля остановили водителя электросамоката Kugoo для проверки документов. Полицейские выяснили, что мощность двигателя составляет 500 Вт. По закону, электротранспорт с мощностью более 250 Вт приравнивается к мопеду и для управления им нужно водительское удостоверение. Однако оказалось, что 59-летний мужчина был лишен права управления транспортными средствами.

Более того, инспекторы учуяли у водителя запах алкоголя изо рта. От медосвидетельствования на опьянение тот отказался. Полицейские доставили уральца в Верх-Исетский районный суд, который и решил его дальнейшую судьбу.

Мужчина признан виновным в езде без прав и отказе от прохождения медицинского освидетельствования. Ему назначен административный арест на 10 суток.

Напомним, недавно в Екатеринбурге водитель электросамоката получил серьезные травмы, попав под машину. Примечательно, что это произошло также на улице Крауля.

Теги: самокат, водитель, арест, Екатеринбург



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