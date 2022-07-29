29 Июля 2022
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Обстрел, Сачковичи, Брянская область (2022) | Фото: t.me/avbogomaz

Армия России ответила на обстрел ВСУ Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об ответе армии России на удар ВСУ по селу Сачковичи.
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"После сегодняшнего обстрела Климовского района военные подразделения Вооружённых сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие", - написал политик в своём Telegram-канале.

Напомним, по данным Богомаза, сегодня утром ВСУ обстреляли Сачковичи. Повреждена линия электропередач. Пострадавших и разрушений нет.

Теги: Сачковичи, Брянская область, Александр Богомаз



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