Армия России ответила на обстрел ВСУ Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об ответе армии России на удар ВСУ по селу Сачковичи.

"После сегодняшнего обстрела Климовского района военные подразделения Вооружённых сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие", - написал политик в своём Telegram-канале.

Напомним, по данным Богомаза, сегодня утром ВСУ обстреляли Сачковичи. Повреждена линия электропередач. Пострадавших и разрушений нет.